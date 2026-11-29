تقدم النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بطلب رسمي إلى محافظ الفيوم، للموافقة على تنفيذ خط لخفض منسوب المياه الجوفية بقرية "الشيخ عبد الله نوارة" التابعة للوحدة المحلية بقرية منية الحيط بمركز إطسا، وذلك كحل عاجل ومؤقت لحين إدراج القرية ضمن خطة مشروع الصرف الصحي المتكامل، استجابةً للشكاوى الواردة من أهالي القرية.

وأوضح النائب مصطفى البنا، في طلبه المقدم إلى محافظ الفيوم، أن القرية تعاني أشد المعاناة من الارتفاع الملحوظ في منسوب المياه الجوفية، وهو ما تسبب في أضرار بالغة لحقت بالمنازل والطرق، فضلاً عن تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات، محذراً من أن استمرار هذا الوضع ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض ويهدد الصحة العامة للمواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة النظر بعين الاعتبار لمعاناة أهالي قرية «الشيخ عبد الله نوارة»، والتوجيه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ خط خفض منسوب المياه الجوفية في أسرع وقت ممكن، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة البيئة والممتلكات العامة والخاصة.

وتفاعل محافظ الفيوم بشكل فوري مع الطلب المقدم من النائب مصطفى البنا، باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أكد النائب استمراره في متابعة تنفيذ الخطوات الميدانية على أرض الواقع لتخفيف المعاناة عن كاهل الأهالي وضمان سرعة إنهاء الأزمة.