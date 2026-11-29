شارك وفد من جامعة دمنهور، في النسخة الخامسة من «قمة المرأة المصرية 2026»، التي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا تحت شعار «من التعلم إلى الكسب» From Learning to Earning، بمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية والدولية.

وتواصل جامعة دمنهور حضورها الفاعل في كبرى المحافل الوطنية والدولية، لتؤكد أن الجامعة ليست قاعة للدراسة فقط، بل هي شريك أساسي في صناعة التنمية، وجسر يربط بين العلم وسوق العمل، وبين طموحات الشباب وفرص المستقبل، وبين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع كله، وأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

وجاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت القمة حضور كبار المسئولين الحكوميين وقيادات الاقتصاد ورواد الأعمال، إلى جانب ما يقرب من 4000 طالب وخريج، حيث ناقشت فرص العمل وريادة الأعمال والمهارات التي يتطلبها سوق العمل المتغير، وتضمنت جلسات حوارية وتفاعلية، وتوقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية، ومعرضا للتوظيف والتدريب والاستشارات شاركت فيه أكثر من 70 مؤسسة وشركة.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، إن حضور الجامعة في قمة المرأة المصرية 2026 يعكس توجه الدولة المصرية لدعم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها في التنمية الشاملة، لافتا إلى أن الاستثمار في قدرات المرأة والشباب ومنحهم الفرص الكاملة للمشاركة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية يعد أساسا لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "ترابيس" أن الجامعة تسعى دائما للانفتاح على التجارب الرائدة، وربط التعليم بقضايا المجتمع ومتطلبات سوق العمل، من أجل تخريج كوادر شابة مؤهلة تمتلك القدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.

وأوضحت الدكتورة إيناس إبراهيم، أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية القطاع الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتعريفهم بنماذج ناجحة في القيادة وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن مثل هذه المنتديات ترسخ ثقافة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتدعم مشاركة الشباب في التنمية، وتقيم جسورا للتواصل بين الجامعة والمجتمع وسوق العمل، بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.

هذا وقد ضم وفد جامعة دمنهور الدكتورة أسماء إدريس، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب، والأستاذ محمود العبد، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بصحبة 100 طالب وطالبة من مختلف الكليات.

وجاءت هذه المشاركة حرصا من جامعة دمنهور على إشراك طلابها في الملتقيات الوطنية التي تنمي وعيهم المجتمعي، وتوسع آفاقهم المهنية، وتربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي ومتطلبات سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة أسماء إدريس، أن القمة ناقشت محاور مهمة تتعلق بالتمكين الاقتصادي والمهني للمرأة، وتعزيز حضورها في ريادة الأعمال والاستثمار، وعرض الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب بحث الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والمهارات الواجب توافرها لإعداد الشباب للمستقبل.

وشملت الفعاليات جلسات حوارية مع نخبة من القيادات والخبراء، استعرضت تجارب تأسيس الشركات والمشروعات الناشئة، والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، وفرص الاستثمار والإنتاج، والمسارات المهنية المتاحة أمام الشباب والخريجين، وأهمية المهارات العملية والثقافة المالية والوعي القانوني، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء واتخاذ القرار المهني.

كما عرضت خلال القمة تجارب ملهمة في القيادة والنجاح وريادة الأعمال، ونوقش دور التكنولوجيا والابتكار في إيجاد فرص عمل جديدة، ومساعدة الشباب على الانتقال من مرحلة التأهيل الأكاديمي إلى الاحتراف المهني.

وتؤكد الجامعة مواصلة جهودها لدعم كل ما يعزز تمكين الشباب والمرأة، ويرسخ ثقافة المبادرة والابتكار والتميز، بما يتماشى مع رؤيتها في إعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل والإسهام في نهضة المجتمع، فمن التعلم يبدأ الكسب، ومن التمكين تبنى الأوطان.