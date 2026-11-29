قال الدكتور جمال الأيوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن توجه مصر نحو تنويع مصادر الطاقة يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتقليل تأثره بالصدمات الخارجية، خاصة التقلبات العالمية في أسعار النفط والغاز واضطرابات سلاسل الإمداد.

الطاقة المتجددة والنووية بديلان لتقليل تأثر مصر بتقلبات أسعار النفط والغاز

وأوضح الأيوبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر بدأت التوجه نحو مزيج الطاقة منذ عام 2017، بعد اعتمادها لأكثر من 50 عامًا على الوقود الأحفوري، الذي يشمل البترول والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن مزيج الطاقة يتضمن البترول والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة من الشمس والرياح والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، بما يتيح للدولة تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

وأضاف أن الدولة تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة إلى 45% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2028، مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المازوت، إلى نسبة لا تتجاوز 55%.

وأشار إلى أن هذا التوجه يرتبط أيضًا بتقليل الاعتماد على استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، موضحًا أن ارتفاع أسعار برميل النفط ينعكس على تكلفة الوقود والطاقة، وهو ما يجعل تنويع المصادر ضرورة اقتصادية.

وأكد الأيوبي أن مصر تعمل على زيادة قدراتها من الطاقة المتجددة، بالتوازي مع التوسع في استخدام الطاقة النووية، بما يسهم في تأمين احتياجاتها من الكهرباء وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.