كلاب الدوحة.. والوجوه المفضوحة

"متى تفهم؟ يا من يأكل الجدري منك الوجه والمعصم"، قصيدة لتوأمى شاعر كل العصور نزار قبانى وجهها إلى أحفاد أبو جهل، فعاقبوه بمنع دخوله أراضيهم، بل وكفروه، باعتبارهم يملكون صكوك الجنة والنار أو منحهم الله حق تصنيف البشر إلى مؤمنين وكفار!!



والآن يحاول بعض أصحاب المؤخرات المتسعة، وبقايا قوم لوط، التطاول على مصر والمصريين بوقاحة وأباحة، متوهمين أن حقل غاز يمكن أن يحول جاهلا أو حيوانا إلى إنسان، أو أن المال يمكن أن يعملق قزما، أو يمنحه قيمة أو يطيل قامة.



وأعتقد أن للجنون سقفا، وللوهم سقفا، وللسفالة سقفا، وللخيانة سقفا، ولقلة الأدب سقفا، ولكن عند الجهلاء والأغنياء والسفهاء لا يوجد سقف، وهؤلاء أشباه بشر احتكروا الجهل العالمى، فأصبح مخزونهم الاستراتيجى، ورأس مالهم الذى لا ينفد أبدا.



الله يرحم نزار قبانى الذى سأل السؤال الذى عراهم وعرى مؤخراتهم "متى تفهم؟"، وأنا من جانبى لن أعيد التساؤل لأنه لن يفهم ولو بعد حين.



ربما يتخيل ابن موزة وشلة المرتزقة المتاجرين بدماء الشهداء الهاربين من حضن الوطن إلى أحضان موزة حيث للخيانة ثمن وللوقاحة سعر، وللمتخلفين مكان، ربما يتخيلون أنهم يمكن أن يحترمهم أحد فى يوم ما.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.