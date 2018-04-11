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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تصعد مع انحسار المخاوف من حرب تجارية بين الصين وأمريكا

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:00 ص
البورصة الأوروبية
البورصة الأوروبية
رويترز
ارتفعت الأسهم الأوروبية، بعد أن وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ بخفض رسوم الاستيراد وهو ما أذكى أجواء تفاؤل بأن حربا تجارية بين بلاده والولايات المتحدة يمكن تفاديها.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.83 بالمئة.

وقفز مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات في أوروبا حوالي 1.9 بالمئة بعد أن وعد شي بمواصلة فتح اقتصاد الصين وخفض رسوم الاستيراد على منتجات من بينها السيارات. وصعدت أسهم شركات بي.إم.دبليو ودايملر وفولكسفاجن 1.9 بالمئة و1.2 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب.

وجاء قطاع الموارد الأساسية في مقدمة الرابحين مع صعوده 2.7 بالمئة، متعافيا أيضا من خسائره الكبيرة التي مني بها في جلسة الاثنين.

وأغلق مؤشر قطاع النفط والغاز مرتفعا 1.77 بالمئة مع صعود أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل مسجلة أكبر مكاسب ليوم واحد في حوالي شهر.

وواصلت تطورات على صعيد الاندماجات والاستحواذات تحريك بعض الأسهم. وصعد سهم باير 4.7 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية ستسمح للمجموعة الألمانية للعقاقير والمبيدات الحشرية بالاستحواذ على مونسانتو في صفقة قيمتها 62.5 مليار دولار بعد أن وافقت الشركتان على بيع المزيد من الأصول للفوز بموافقة من سلطات مكافحة الاحتكار.

وفي البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 1.0 بالمئة عند أعلى مستوى في ستة أسابيع، مدفوعا بمكاسب لقطاعي الطاقة والموارد الأولية.

وصعد المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة بينما ارتفع المؤشر كاك الفرنسي 0.84 بالمئة.

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