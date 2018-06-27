رئيس جامعة المنصورة يتابع أعمال تطوير مبنى زراعة الكبد الجديد

التقى الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة مع الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف العام على برنامج زراعة الكبد لمتابع آخر التطورات فى إنشاء المبنى الجديد لزراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى.



فيما اطلع رئيس الجامعة، على عدد الحالات التى أجرت عمليات زراعة الكبد من متبرع حى حيث وصلت عدد الحالات حتى الآن 600 حالة خلال 10 سنوات منذ بداية عمل البرنامج.



كما اطلع على ارتفاع نسبة نجاح عمليات الزراعة ومقارنتها بالإحصائيات بنسب النجاح العالمية حيث ارتفعت نسبة من النجاح من 86 % عام 2017م الى نسبة 94 5 عام 2018 م كما هنىء خلال اللقاء الدكتور محمد عبد الوهاب لحصوله على جائزة أحسن مراجع من مجلة الجراحة العالمية.



واستعرض الدكتور محمد عبد الوهاب، ما تم إنجازه من إنشاءات المبنى الجديد وفقا للخطة الزمنية للتنفيذ حيث يتم حاليا الانتهاء من انشاءات الدور السابع وسيتم الانتهاء من الدور الثامن والتاسع خلال شهرين.



وشدد رئيس الجامع خلال اللقاء على سرعة الانتهاء من الإنشاءات وتجهيز المبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى زراعة الكبد وتقليل قوائم الانتظار.



وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من الانشاءات خلال شهرين وسيتم عمل التشطيبات والتجهيزات الداخلية بتكلفة اجمالية قدرها 250 مليون جنيه.



وأضاف أن الفريق الطبى يقوم باجراء حالتين زراعة أسبوعيا والمبنى الجديد سيكون اضافة وانفراجة كبيرة لبرنامج زراعة الكبد حيث سيتمكن الفريق من اجراء من 10 الى 12 حالة أسبوعيا نظرا لأن المريض سيتمكن من اجراء جميع فحوصاته وتجهيزه فى وقت أقل وفى مكان واحد .



جدير بالذكر أن المبنى مكون من : دور أرضى + 9 أدوار على مساحة 800 متر مربع يضم المبنى جراج ، الدورالأول للعيادات الخارجية وكوبرى للربط بين المركز والمبنى الجديد والدورالثانى للعمليات والدورالثالث عناية مركزة 9 سرير عناية مركز ، 4 عناية متوسطة و3 أدوار اقامة مرضى اقامة بقدرة 30 سرير والدور الخامس أرشيف طبى ومكاتب ادارية والدور الثامن للاقامة بأجر اقتصادى والدورالتاسع للتدريب والبحث العلمى.