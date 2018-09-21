شرطة تنزانيا: 44 قتيلا ومئات المفقودين بعد انقلاب عبارة في بحيرة فكتوريا

قالت الشرطة التنزانية إنه تأكد مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا بينما استأنف عمال الإنقاذ البحث فجر اليوم الجمعة عن مئات لا يزالون مفقودين بعد يوم من غرق عبارة في بحيرة فكتوريا.



وتشير التقديرات الأولية إلى أن العبارة (إم.في نيريري) كانت تحمل أكثر من 300 شخص عندما غرقت ظهر أمس الخميس على بعد بضعة أمتار من المرسى في أوكويري كبرى جزر البحيرة وهي جزء من تنزانيا.



وقال جوناثان شانا قائد شرطة موانزا، وهي ميناء على الشاطئ الجنوبي من البحيرة، لرويترز عبر الهاتف إنه جرى إنقاذ 37 شخصا من البحر بينما ارتفع العدد المؤكد للقتلى من 42 إلى 44.



وأضاف أن مزيدا من عمال الإنقاذ انضموا إلى العملية عندما استؤنفت فجر اليوم.



وقال مسؤولون أمس الخميس إن من الصعب تحديد عدد من كانوا على متن العبارة عند انقلابها نتيجة فقد طاقم العبارة ومعداتها.