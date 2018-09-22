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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. وليد سليمان يمنح الأهلي التقدم على حورويا في الشوط الأول

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:59 م
دوري أبطال افريقيا
دوري أبطال افريقيا
نور عادل - عمرو ابوبكر
نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه فريق حورويا كوناكري الغيني متقدمًا بهدف نظيف في المباراة التي تقام حاليا علي استاد السلام في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووقف لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ولاعبو حورويا كوناكوري الغيني دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة على روح حارس الأهلي السابق عادل هيكل الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

وحضر المباراة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونائبه العامري فاروق في المقصورة الرئيسية.

واستحوذ الأهلي على الكرة في أول 5 دقائق من انطلاق المباراة بحثًا عن الهدف الأول في مرمى الفريق الغيني.

وفي الدقيقة 7 اعترض الدولي وليد ازارو على حكم المباراة، وذلك بسبب احتسابه ركلة مرمى لصالح الفريق الغيني على الرغم من اصطدام الكرة في لاعب فريق حورويا كوناكري.

وشكل فريق حورويا الغيني خطورة كبيرة على مرمى الفريق الأحمر برأسية خطيرة في الدقيقة 8 من ركلة ركنية إنقاذها محمد الشناوي ببراعة

ورد الأهلي سريعًا بهجمة مرتدة عن طريق عرضية من احمد فتحي استلمها وليد سليمان، ولكن تسديدته ارتطمت بخط دفاع الفريق الغيني.

واشتبك لاعبا النادي الأهلي أحمد حمودي وزميله المغربي وليد أزارو بالدقيقة 10 مع مدافعي فريق حورويا الغيني اعتراضًا على دفع وليد ازارو لحارس الفريق.

وحاول فريق الأهلي السيطرة على الكرة في وسط الملعب والوصول إلى مرمى الخصم، إلا أن دفاعات الفريق الغيني كانت تقف لهم بالمرصاد.

وفي الدقيقة 16 شكل فريق حورويا كوناكري خطورة كبيرة على دفاع الفريق الأحمر بعد كرة متبادلة بين ثنائي هجوم الفريق الغيني أدت إلى ركلة ركنية على النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 18 وقف القائم والحظ مع النادي الأهلي، وذلك بعدما سدد اللاعب عبدالعزيز جواو كرة رأسية إلا أنها ارتطمت بالقائم، ولكن الحكم أطلق صافرته في النهاية ليعلن أن الكرة منذ بدايتها تسلل.

وعاد الأهلي للسيطرة من جديد والخطورة بتسديدة من جانب وليد سليمان في الدقيقة 22 إلا أنها علت عارضة الفريق الغيني.

وسقط وليد سليمان على أرض الملعب في الدقيقة 25 بعدما تعرض للضرب من كامارا لاعب فريق حورويا الغيني ليحتسب الحكم خطأ لصالح النادي الأهلي.

وحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 28 بالقرب من منطقة الجزاء مررها علي معلول ليستقبلها أيمن أشرف إلا أن الحارس تصدى لها.

وفي مرواغة رائعة من أحمد حمودي حصل على الكرة من جانب الملعب في الدقيقة 30 وراوغ مدافع الفريق الغيني ليمرر كرة إلى وليد سليمان الذي أجاد التعامل مع الكرة ليعلن عن الهدف الأول للفريق الأحمر.

وانتفض الأهلي بعد الهدف بحثًا عن هدف ثان وسط تراجع من جانب الفريق الغيني.

وحصل أحمد فتحي على البطاقة الصفراء بالدقيقة 44 بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي الفريق الغيني.

وكان الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع :أحمد فتحي، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وعلي معلول.
الوسط: حسام عاشور، وهشام محمد ،إسلام محارب، ووليد سليمان، وأحمد حمودي.
الهجوم: وليد أزارو.

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