العصار يبحث مع سفير الهند سبل التعاون المشترك .. صور

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، راهول كولشريشت سفير الهند بالقاهرة، وأشيش سينج ملحق الدفاع بالسفارة، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.



ورحب "العصار" بالسفير الهندي الجديد وهنأه على توليه المنصب،مؤكدا على العلاقات الوثيقة بين الجانب المصري والهندي وعمق التعاون المشترك في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه لإستمرار هذا التعـاون الوثيـق بين الجانبين.



كما أعرب عن ثقته فى التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع بدولة الهند ورغبة وزارة الإنتاج الحربي في تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات الهندية في مختلف المجالات، وتناول اللقاء بحث موضوعات التعاون المقترحة ومناقشة التعـاون القائم بين شركـة حلوان لمحركــات الديـزل (مصنع 909 الحربـي) التابعـة لوزارة الإنتـاج الحربـي وشركــة "أشوك ليلاند" الهندية في مجال تصنيع المحركات، والتعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وشركة "لافا" الهندية في مجال تصنيع الحواسب اللوحية والهواتف المحمولة،مؤكدًا سعي الوزارة إلى عقد شراكات مع الشركات الهندية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.



وأشار "كولشريشت"،إلى عمق العلاقات بين البلدين منذ عهد الزعيم جمال عبد الناصر،منوها إلى أن معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلدين تؤهلهما للإرتقاء بمستوى العلاقات الثنائية الاقتصادية بينهما، معربًا عن تطلع بلاده لتكثيف التعاون مع مصر وتسهيل التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للإستثمار وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والهندية في مجال تنفيذ مشروعات مشتركة تساهم في تحقيق مصلحة الجانبين، وأعرب عن ثقته التامة فى وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها، وشكر السيد الوزير على دعوته للجانب الهندي لحضور معرض السلاح الدولي (إيدكس 2018) مؤكدًا على مشاركة وزارة الدفاع الهندية والشركات الكبرى بالهند في المعرض.



وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الهندية للتعرف على الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين على أرض الواقع وبحث سبل التعاون المشترك.