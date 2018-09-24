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بث مباشر.. كلمة ترامب فى اجتماع مكافحة المخدرات

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:42 م
صدى البلد
شيماء مجدي
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لقرائها، نقدم بثًا مباشرًا من كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة المخدرات.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «نيلسون مانديلا» للسلام بمدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الاثنين، على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الأفريقي الراحل؛ ويلقي كلمة بهذه المناسبة أمام القمة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، موضحًا أنه سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، والمواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.​

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