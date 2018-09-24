تعرف على الأماكن المخصصة بالمترو لاستخراج اشتراكات الطلبة

أعلن المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بخطوط المترو الثلاثة، عن المكاتب المخصصة لاستخراج اشتراكات طلبة الجامعات والمدارس.



وجاءت المكاتب المخصصة لاستخراج الاشتراكات كالتالى: الخط الأول "حلوان – حدائق الزيتون - المعادى"، والخط الثاني "كلية الزراعة – الشهداء – العتبة – جامعة القاهرة"، بينما الخط الثالث محطة "العباسية".



وكان "صبرة" قد أعلن عن مد ساعات العمل ببعض مكاتب الاشتراكات إلى الساعة الثامنة مساء يوميا، وتشغيل جميع المكاتب أيام العطلات حتى الرابعة مساء، اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر كامل، حرصا على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، والقضاء على الازدحام والتكدس أمام مكاتب الاشتراكات تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.



في سياق متصل، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الانفاق، أن الشركة حريصة على تقديم أفضل خدمه لجمهور الركاب، مشيرا إلى أن جميع مكاتب الاشتراكات السابق ذكرها مستعدة لاستقبال واستخراج كافة أنواع الاشتراكات "طلبه – جمهور – كبار سن – ذوى احتياجات خاصة".



وأوضح عبدالهادي، أن الشركة أصدرت تعليماتها بأن تعمل جميع مكاتب الاشتراكات يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا لمدة شهر كامل، مضيفا أن هناك وسائل تواصل مع جمهور الركاب ومنها الخط الساخن 16048 ويعمل على مدار الـ24 ساعة، وكذلك استقبال كافة الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى على الأرقام الخاصة بخدمة الواتس آب " 01221116048- 01021778887"، وكذلك الصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر الفيس بوك.