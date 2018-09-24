روحاني يحذر: إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي.. في هذه الحالة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، أن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي إذا نفذ باقي الموقعين تعهداتهم.



وأشار روحاني إلى أن حرمان إيران من حقها في بيع البترول سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البترول في نوفمبر القادم.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إيران الحداد الوطني على ضحايا هجوم الأحواز الذي استهدف قوات الحرس الثوري، يوم السبت الماضي، وأسفر عن سقوط 28 قتيلا وحوالي 70 جريحا.