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أخبار العالم

شاهد.. ترامب يستقبل ماكرون في نيويورك

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:27 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أحمد قاسم
استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمقر إقامته في ولاية نيويورك، وذلك على هامش فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وغرَّد ترامب، عبر "تويتر": "إنه لشرف عظيم أن يلتقى بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في نيويورك بالولايات المتحدة".

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الثالثة والسبعين في الفترة ما بين 24 — 27سبتمبر الجاري في نيويورك، بمشاركة حوالي 130 من رؤساء الدول والحكومات، و4 نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من 40 بلدا.

وتنطلق الفعاليات الأساسية اليوم، حيث تستمر لمدة أسبوع، ستستعرض خلالها الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وجهات النظر في أهم القضايا الدولية.
شاهد.. ترامب يستقبل ماكرون في نيويورك
شاهد.. ترامب يستقبل ماكرون في نيويورك
شاهد.. ترامب يستقبل ماكرون في نيويورك
شاهد.. ترامب يستقبل ماكرون في نيويورك

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