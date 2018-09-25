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أخبار العالم

اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث الأزمة مع سوريا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، يبحث اليوم الأحد، تداعيات الأزمة مع روسيا على خلفية نتائج التحقيق في إسقاط الطائرة الروسية في سوريا واتهام إسرائيل بالمسؤولية عن ذلك.

وذكرت مصادر عبرية أن الوزراء سيطلعون خلال الاجتماع على تطورات الأزمة مع روسيا.

ويشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاجتماع، ويتوجه بعده إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان نتنياهو قد أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب فيه عن قناعته بنتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الاسرائيلي في حادثة الطائرة وجدد تحميل المسؤولية لسوريا وإيران، حسب وسائل الإعلام العبرية.

وفي أعقاب قرار روسيا بتزويد سوريا بمنظومة إس 300 للدفاع الجوي حذر نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نقل أسلحة متطورة الى جهات غير مسؤولة سيزيد من حدة المخاطر القائمة في المنطقة.

وقال مكتب نتنياهو إنه اتفق مع بوتين خلال الاتصال الهاتفي بينهما على مواصلة التحاور بين الفرق المهنية والتنسيق بين جيشي البلدين من خلال القنوات العسكرية.

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