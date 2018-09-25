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محافظات

محافظ مطروح: متابعة دورية على المدارس للتأكد من انتظام الدراسة.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
نور محمود
وجه اللواء مجدى الغرابلى محافـظ مطــروح، القائمين على العملية التعليمية، بضرورة الاهتمام بالطلاب، والالتزام بالتعليمات الوزارية الكفيلة بتحقيق عام دراسى منضبط ومتميز.

وشدد المحافظ على مديرية التربية والتعليم بضرورة المتابعة المستمرة والفعالة، من بداية الدراسة بجميع مدارس المحافظة، وتسليم الكتب فى أول أيام الدراسة، دون التقيد بالرسوم الدراسية مع ترسيخ أهمية التعليم فى نفوس الطلاب من أجل بناء الوطن.

من ناحية أخرى، تفقد المهندس تامر سعيد سكرتير عام محافظة مطروح، عددًا من المدارس بمدينة مرسى مطروح، لمتابعة انتظام الدراسة واستطلاع آراء المعلمين والطلاب، حول المشاكل أو أية معوقات تواجههم فى أول أيام الدراسة.

وتفقد سعيد مجمع أبو بكر الصديق وأحد مدارس الفصل بمنطقة القصر، وقام بالمرور على فصول المدرسة لمتابعة الطلاب.

وأكد السكرتير العام، أنه بناءً على توجيهات محافظ مطروح سيتم المرور على المدارس بشكل دوري للتأكد من انتظام الدراسة وتوفير وسائل الراحة لخدمة الطلاب والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية وانتظام الدراسة بالمدارس.
محافظ مطروح: متابعة دورية على المدارس للتأكد من انتظام الدراسة.. صور
محافظ مطروح: متابعة دورية على المدارس للتأكد من انتظام الدراسة.. صور
محافظ مطروح: متابعة دورية على المدارس للتأكد من انتظام الدراسة.. صور
محافظ مطروح: متابعة دورية على المدارس للتأكد من انتظام الدراسة.. صور

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