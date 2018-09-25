محافظ الشرقية يتفقد دار بسمة للإيواء ويطمئن على حالة النزلاء

استقبل نزلاء دار بسمة للإيواء بمدينة الزقازيق، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالزغاريد خلال زيارته الأولى للدار للتعرف عليها وعلى جميع احتياجاتها وتقديم الشكر لفريق العمل المسئول عن الدار وصاحب المبادرة النبيلة "وطن بلا مشرد".



وصافح المحافظ النزلاء، واطمأن عليهم واستمع لكافة احتياجاتهم، كما تفقد غرف الإعاشة والمطبخ واطمأن بنفسه على سلامة وجودة الوجبات المقدمة لنزلاء الدار، مشيدًا بتلك التجربة الناجحة والتي بدت حلمًا وتحقق على أرض محافظة الشرقية وتنفيذ مبادرة وطن بلا مشرد.



ووعد المحافظ بالاستمرار في مخاطبة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من إقامة الصرح الجديد للجمعية لإيواء المشردين من جميع محافظات الجمهورية وتحقيق الحلم "وطن بلا مشرد" ليساهم وبشكل كبير في القضاء على ظاهرة المشردين وعودتهم لحياتهم الطبيعية ودمجهم في المجتمع مرة أخرى.