ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

استشاري: 5 نصائح للمرأة الحامل لتجنب مشاكل وآلام العظام بعد الولادة.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / هدير عبده
قال الدكتور إبراهيم جادو استشاري جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الهلال الأحمر، أن السيدات أكثر النساء عرضة للإصابة بآلام ومشاكل العظام، وبالأخص في فترة الحمل، وما بعدها، فقد تجد النساء في هذه الفترة بأن في الشكوى من آلام العظام، إلا أنها يمكن أن تتجنب كل هذه المشاكل عبر اتباع بعض النصائح البسيطة، وأبرزها:

1- تجنب زيادة الوزن:
وذلك لأن أي زيادة في وزن الأم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المفاصل الخاصة بها، وأيضا على فقرات الظهر، لذا عليها تجنب زيادة الوزن عن الحد الطبيعي في هذا الوقت.

2- الاهتمام بفيتامين د:
ويعد فيتامين د هو الفيتامين المسؤول عن امتصاص الكالسيوم في العظام، لذا عليها أن تحصل على الكمية الموصى بها من فيتامين د، حيث أنه أصبح من أكثر الفيتامينات نقصا عن المصريين.

3- الاهتمام بنسبة الكالسيوم في الجسم:
وقد تجد كل سيدة حامل بأن الطبيب في الشهور الأولى يبدأ في وصف جرعات منتظمة من الكالسيوم، وذلك حتى بعوض الفقد التي تخسره الأم أثناء الحمل، وبسبب تكوين الجنين، لذا عليها الالتزام بالجرعات الموصى بها.

4- اتباع نظام غذائي صحي:
ويمكن اتباع نظام غذائي صحي أن يجنبها زيادة الوزن، وأيضا إدخال الأطعمة التي تساهم في إمداد الجسم بالكالسيوم وفيتامين د بشكل طبيعي.

5- ممارسة الرياضة:
وقد نجد أن المرأة المصرية تتجنب التحرك أثناء الحمل، وهو أمر خاطئ للغاية، والذي يمكن أن يتسبب في تيبس عظام الركبة، على عكس ثقافة الغرب، فقد نجدهم أنهم أحرص على ممارسة الرياضة أثناء الحمل بشكل منتظم، وذلك لتحافظ على صحتها وصحة مولودها ايضا.

وأضاف جادو في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه بصفة عامة يجب على كل امرأة حامل أن تقوم بمتابعة دورية مع الطبيب، واتباع جميع نصائحه، والإلتزام بالجرعات الموصى بها يوميا أثناء الحمل، وتناول نظام غذائي صحي متوازن، يدعم إمدادا الكالسيوم في الجسم بشكل طبيعي.

وإليكم الفيديو..

ترشيحاتنا

عمرو دياب يقود دراجة.. ودينا الشربيني تجري خلفه.. صور

15 صورة ترصد أهم اللقطات خلال حفل الأفضل في العالم

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

فودافون تكشف حقيقة تسريح العمالة في فروعها بمصر

قبل عرض فيلم يوم الدين فى دور السينما.. ماذا تعرف عن مرض الجذام؟

تعليق أحمد موسى على غياب تميم عن مأدبة غداء سكرتير عام الأمم المتحدة..فيديو

الكاف يعلن مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا لعام 2018-2019

نشأت الديهي يروي تفاصيل محاولة اعتداء فلول الإخوان عليه في نيويورك

أحمد سلامة لـ صدى البلد: ندمت على ظهوري في شارع الهرم

التعليم تعليقا على فيديو ضرب طفل لرغبته في النوم: سنحارب هذه الظواهر.. فيديو

حمدي النقاز مهدد بالإيقاف بسبب 132 ألف دولار

رئاسة الجمهورية تكشف أهم محاور كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

استشاري: 5 نصائح للمرأة الحامل لتجنب مشاكل وآلام العظام بعد الولادة.. فيديو
طارق فهمي: السيسي كرر كلمة المصداقية فى كلمته أمام الأمم المتحدة 7 مرات
24 رسالة في كلمة الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة.. فيديو
طارق فهمي: الرئيس السيسي تحدث عن دور مصر الرئيسي في المنطقة
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي جامعة وأظهرت عجز الأمم المتحدة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟