استشاري: 5 نصائح للمرأة الحامل لتجنب مشاكل وآلام العظام بعد الولادة.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم جادو استشاري جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الهلال الأحمر، أن السيدات أكثر النساء عرضة للإصابة بآلام ومشاكل العظام، وبالأخص في فترة الحمل، وما بعدها، فقد تجد النساء في هذه الفترة بأن في الشكوى من آلام العظام، إلا أنها يمكن أن تتجنب كل هذه المشاكل عبر اتباع بعض النصائح البسيطة، وأبرزها:



1- تجنب زيادة الوزن:

وذلك لأن أي زيادة في وزن الأم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المفاصل الخاصة بها، وأيضا على فقرات الظهر، لذا عليها تجنب زيادة الوزن عن الحد الطبيعي في هذا الوقت.



2- الاهتمام بفيتامين د:

ويعد فيتامين د هو الفيتامين المسؤول عن امتصاص الكالسيوم في العظام، لذا عليها أن تحصل على الكمية الموصى بها من فيتامين د، حيث أنه أصبح من أكثر الفيتامينات نقصا عن المصريين.



3- الاهتمام بنسبة الكالسيوم في الجسم:

وقد تجد كل سيدة حامل بأن الطبيب في الشهور الأولى يبدأ في وصف جرعات منتظمة من الكالسيوم، وذلك حتى بعوض الفقد التي تخسره الأم أثناء الحمل، وبسبب تكوين الجنين، لذا عليها الالتزام بالجرعات الموصى بها.



4- اتباع نظام غذائي صحي:

ويمكن اتباع نظام غذائي صحي أن يجنبها زيادة الوزن، وأيضا إدخال الأطعمة التي تساهم في إمداد الجسم بالكالسيوم وفيتامين د بشكل طبيعي.



5- ممارسة الرياضة:

وقد نجد أن المرأة المصرية تتجنب التحرك أثناء الحمل، وهو أمر خاطئ للغاية، والذي يمكن أن يتسبب في تيبس عظام الركبة، على عكس ثقافة الغرب، فقد نجدهم أنهم أحرص على ممارسة الرياضة أثناء الحمل بشكل منتظم، وذلك لتحافظ على صحتها وصحة مولودها ايضا.



وأضاف جادو في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه بصفة عامة يجب على كل امرأة حامل أن تقوم بمتابعة دورية مع الطبيب، واتباع جميع نصائحه، والإلتزام بالجرعات الموصى بها يوميا أثناء الحمل، وتناول نظام غذائي صحي متوازن، يدعم إمدادا الكالسيوم في الجسم بشكل طبيعي.



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