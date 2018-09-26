استشاري جراحة: 5 نصائح هامة لتجنب مشاكل العظام عند التقدم في العمر.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم جادو استشاري جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الهلال الأحمر، إن مشاكل العظام يمكن أن تحدث لجميع الأشخاص، وبالأخص مع التقدم في العمر، وذلك بسبب العادات الخاطئة التي نمارسها، وابرزها الجلوس لفترات طويلة في العمل.





وأكد "جادو" في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن الوطن العربي لديه مشاكل كبيرة تواجه مع التقدم في العمر بالنسبة للعظام، ولكن هنا بعض النصائح البسيطة، والتي يمكن أن يتبعها وبها يمكنه المحافظة على صحة العظام بشكل أفضل حتى ومع التقدم في العمر، وأبرز هذه التوصيات هي:





1- المحافظة على الوزن المناسب:

يجب على كل شخص ان يحافظ على وزن صحي، وتجنب زيادة الوزن، حيث إنه السبب الرئيسي في حدوث آلام العظام بسبب التحميل على المفاصل والركبة، وفقرات الظهر.





2- ممارسة الرياضة بانتظام:

سوف تساعدنا ممارسة الرياضة على الحفاظ على الوزن صحيا، بالإضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير في لين العظام، ولا يعني بهذا ممارسة الرياضة في الجسم، ولكن يمكن ممارسة الرياضات وبعض التمرينات البسيطة في المنزل.





3- اتباع التعليمات الصحية أثناء الوقوف والجلوس:

هناك بعض النصائح البسيطة التي يجب ان نتبعها عند الوقوف، وبالأخص عند الجلوس فلا يجب الجلوس لفترات طويلة، حيث أنه يتسبب في آلام عظام الركبة والظهر، ولا يجب الجلوس بشكل ملتوي فإن الجلوس بظهر مستقيم من أفضل الوضعيات التي تحافظ على صحة العظام.





4- ممارسة رياضة المشي بانتظام:

ويجب على كل شخص ان يمارس رياضة المشي، والاستغناء عن ركوب السيارات، واستخدام الأرجل في المشاوير القريبة، حيث أنها تساهم بشكل كبير في تقليل الوزن، والحفاظ على صحة العظام بشكل أفضل، حيث يمكن ممارسة رياضة المشي على الأقل نصف ساعة يوميا.





5- اتباع نظام غذائي صحي:

ويعني تناول نظام غذائي صحي بتناول الأطعمة التي تمد الجسم بفيتامين د، والكالسيوم، والتي من أبرزها الالبان، والجبن، وبعض انواع المكسرات، والفواكة مثل البرتقال، وايضا تجنب الاطعمة الدسمة التي تسبب في زيادة الوزن، والمعروفة بـ "healthy food".



