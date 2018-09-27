مقتل 15 حوثيا من بينهم مقاتل بارز في غارة للتحالف بالحديدة

قُتل قيادي أمني بارز من قوات الحوثيين إضافةً إلى 14 مسلحًا آخرين في قصف لطيران التحالف في محافظة الحديدة، غرب اليمن.





ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر عسكري في ألوية العمالقة، أن المقدم في شرطة النجدة التابعة لوزارة الداخلية بصنعاء، علي أحمد المعوضي، لقى مصرعه، و14 مسلحًا من الحوثيين بغارة جوية للتحالف، في محافظة الحديدة، بعد أيام من وصولهم إلى المحافظة كتعزيزات من العاصمة صنعاء.





وقالت مصادر حوثية، إن الجماعة شيعت في جنازة عسكرية المقدم المعوضي وعددًا من القتلى في الغارة.





وكان نائب مدير فرع الأمن المركزي بمحافظة صنعاء المقدم مبخوت صالح حسين سلامة، قُتل السبت، وثلاثة من مرافقيه بغارة لطيران التحالف على مدينة الحديدة.