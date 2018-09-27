علي الإدريسي: توقعات برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

توقع علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو رفع أسعار الفائدة بنحو 1% لمعالجة التضخم ولاسيما مع ارتفاع الفائدة فى معظم الأسواق الناشئة.



وأضاف: أتمنى تثبيت الفائدة لاستقرار أداء البورصة.



وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مساء اليوم الخميس، برئاسة طارق عامر، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.



كان البنك المركزى، ثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى آخر اجتماع عقده لهذا الغرض فى 16 أغسطس الماضى ليبقى سعرى عائد الإيداع والإقراض "ليلة واحدة" دون تغيير عند مستوى 16.75 و 17.75 % "على التوالى.



يشار الى أن المركزى قرر فى وقت سابق من هذا العام خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض مرتين بواقع 1% لكل مرة، خلال اجتماعين متتاليين عقدا فى شهرى فبراير ومارس قبل أن يقرر التثبيت دون تغيير خلال ثلاثة اجتماعات لاحقة فى مايو ويونيو وأغسطس.