جيسي العاصي: الأعمال الفنية تجعل البلطجي شخصية محبوبة

قالت الإعلامية جيسي العاصي، إن غالبية الأعمال الفنية في الوقت الحالي تدور حول كيفية صناعة بلطجي وتجعل تلك الشخصية محبوبة من الجميع.



وطالبت العاصي، خلال برنامجها «بر الأمان» الذي تقدمه على شاشة فضائية صدي البلد، بعدم قيام الأعمال الدرامية والسينمائية بتصوير شخصية البلطجي حتى لا تتفاقم في المجتمع بتلك الصورة.



وأكدت الإعلامية جيسي العاصي، أن البلطجة هي المشكلة الأمنية الواضحة، فهي سرطان انتشر في المجتمع يحتاج إلى القضاء عليه.