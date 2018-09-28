ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

علاء عبد الصادق وخالد بيبو يشاركان بالتصويت على لائحة الأهلي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حرص علاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة وخالد بيبو مدير أكاديمية كرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور الجمعية العمومية غير العادية بمقر النادي بالجزيرة للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

ويعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة منذ الساعة التاسعة صباحًا؛ للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استضافة مصر أمم إفريقيا بدلا من الكاميرون

السكة الحديد تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بإمبابة

لجنة الفتوى توضح حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب بنصف الساعة

وصيفة ملكة جمال العراق المغتالة تتنبأ بمقتلها منذ أيام.. صور

طعن مصري في الكويت بسبب السجائر

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

صحيفة أمريكية: مصر تخطط لعمل نظام أمني حديث لحماية زوار الأهرامات وحافلات كهربائية لنقلهم

تراجع 8 جنيهات في أسعار الذهب خلال اليوم

إسرائيل تكشف عن موعد نقل منظومة أس-300 إلى سوريا

مارسيلو يغيب عن ريال مدريد أمام اتليتكو

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية بالبطولة العربية

أسامة الأزهري يتحدث عن الموفق عبداللطيف البغدادي (فيديو)

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

مشاهد من الجحيم.. اصطدام 4 شاحنات واشتعال النيران بها في إنجلترا

فيديو

برلماني يقترح فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة.. فيديو
ميليشيا الحوثى باليمن تعترف بتلقى التمويل المالى من نظام دولة قطر
الخارجية السورية: نأمل تزويدنا بمنظومة إس_300 الصاروخية خلال أسبوعين
إيقاف لقاء الزمالك والقادسية بتعليمات من رئيس الاتحاد العربي
بسمة تشيد بتجربة الأفلام المصرية القصيرة في مهرجان الجونة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟