علاء عبد الصادق وخالد بيبو يشاركان بالتصويت على لائحة الأهلي

حرص علاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة وخالد بيبو مدير أكاديمية كرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور الجمعية العمومية غير العادية بمقر النادي بالجزيرة للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.



ويعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة منذ الساعة التاسعة صباحًا؛ للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.