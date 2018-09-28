كاسونجو يتقدم للزمالك أمام القادسية الكويتي في الدقيقة 81.. فيديو

أحرز كابونجو كاسونجو، الهدف الأول لفريق الزمالك، في مرمى القادسية الكويتي، بالدقيقة 81، من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء، خلال المباراة المقامة حاليا، في إياب دور الــ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب نادي النصر بالكويت.



بدأ اللقاء بهجوم ضاغط من قبل الفريق الكويتي، ونجح جنش حارس الزمالك في الإمساك بإحدى الكرات في اللحظات الأولى من عمر اللقاء.



وسدد حمدي النقاز، كرة من الجهة اليمنى علت عارضة الحارس الكويتي، وتلقى عمر السعيد فى الدقيقة الخامسة تمريرة ذكية من التونسي النقاز سددها بغرابة خارج مرمى الحارس الكويتي.



وأضاع كهربا فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الأول حيث سدد الكرة برأسه لتعلو عارضة الحارس الكويتي، ومرر أوباما كرة داخل منطقة الجزاء سددها عمر السعيد برعونة أعلى العارضة وتضيع فرصة التقدم للمارد الأبيض.



وشهدت بداية الشوط الثانى هجوما مكثفا من جانب لاعبي الزمالك وسدد عمر السعيد الكرة برأسه قوية تمر إلى جوار مرمى الحارس الكويتي، وراوغ عمر السعيد مدافع الفريق الكويتى داخل منطقة الجزاء إلا أن الكرة وصلت إلى حارس المرمى.



وأضاع كاسونجو فرصة قوية لدى تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 78، لتمر من دفاعات الفريق الكويتى سددها بقوة أعلى عارضة حارس المرمى.