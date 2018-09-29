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أخبار العالم

روسيا: ندرس تنفيذ اتفاق إدلب مع تركيا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مساء أمس الجمعة، أن بلاده تعكف في الوقت الراهن على تنفيذ الاتفاق الروسي التركي بشأن محافظة إدلب السورية، مشيرًا إلى أنه يتم سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة العازلة التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في قمة سوتشي الثانية الشهر الجاري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن لافروف قوله في ختام أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "قبل يومين التقينا هنا مع وزيري خارجية إيران وتركيا وقالا إنه يجري تنفيذ هذه الاتفاقية. حيث يتم سحب المسلحين من المنطقة المنزوعة من السلاح، ويتم سحب الأسلحة الثقيلة من هناك".

وأضاف لافروف: "تعهدت تركيا بفصل المعارضة المستعدة للعملية السياسية من "جبهة النصرة"، وهذه ليست مهمة سهلة، وما زلنا نأمل أن تتمكن تركيا من فصل المعارضة الطبيعية العاقلة والوطنية عن "جبهة النصرة".

وكان بوتين وأردوغان قد توصلا خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 أكتوبر القادم، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب التنظيمات الإرهابية من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة".

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