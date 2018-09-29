أحمد موسى: أردوغان نازي وطاغية وشعوب العالم تحتقره.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم تنظيم مظاهرات في ألمانيا ضد زيارة الرئيس التركي أردوغان، مؤكدًا أن تلك المظاهرات هي الأقوى في ألمانيا ضد الرئيس التركي.



وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "أكتر رئيس يخرج ضده مظاهرات في العالم".



وتابع: "أردوغان نازي وديكتاتور حقيقي، وتركيا تحتل المركز الأول في اعتقال وحبس الصحفيين والإعلاميين".



وأكمل: "المشاركون في المظاهرات من الأتراك غير القادرين على العودة مرة أخرى إلى تركيا بسبب ديكتاتورية أردوغان، مضيفا: "كافة شعوب العالم تحتقر الحاكم الطاغية أردوغان".

