ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: أردوغان نازي وطاغية وشعوب العالم تحتقره.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:59 م
أردوغان
أردوغان
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم تنظيم مظاهرات في ألمانيا ضد زيارة الرئيس التركي أردوغان، مؤكدًا أن تلك المظاهرات هي الأقوى في ألمانيا ضد الرئيس التركي.

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "أكتر رئيس يخرج ضده مظاهرات في العالم".

وتابع: "أردوغان نازي وديكتاتور حقيقي، وتركيا تحتل المركز الأول في اعتقال وحبس الصحفيين والإعلاميين".

وأكمل: "المشاركون في المظاهرات من الأتراك غير القادرين على العودة مرة أخرى إلى تركيا بسبب ديكتاتورية أردوغان، مضيفا: "كافة شعوب العالم تحتقر الحاكم الطاغية أردوغان".

ترشيحاتنا

بالطبل والمزمار.. استقبال شعبي لرئيس الفيفا بشرم الشيخ.. فيديو وصور

قصة الخادمة وعجوز مدينة نصر.. غافلته بطريقة شيطانية وارتكبت جريمتها

بعد اختراق 50 مليون حساب في فيسبوك.. مستخدمو انستجرام في خطر

سفير أمريكا السابق بالقاهرة: ترامب يدرك أهمية مصر وقوتها.. فيديو

وصفة بجنيهين تخلصك من تشققات الكعبين

شاهد.. عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول لـ الأهلي السعودي في شباك الباطن

اللجنة الأولمبية توضح كيفية تطبيق عقوبة الإيقاف ضد مرتضى منصور

اللجنة الأوليمبية تجمد نشاط مرتضى منصور..صور

شاهد .. محمد صلاح يهدر فرصة التعادل لـ ليفربول أمام تشيلسي

مصرع صحفية وإصابة آخرين في حادث بطريق السخنة

يورجن كلوب يصالح محمد صلاح خلال مباراة تشيلسي بهذه الطريقة.. فيديو

طرح أكثر من 20 خدمة حكومية على الموبايل منتصف 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

أتيليه أون لاين.. ملاذ طلبة الجامعات للهروب من ارتفاع أسعار الملابس

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف تنفيذ 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

فيديو

أحمد موسى: سيبوا الأهلي في حاله.. وكل واحد يخليه في ناديه.. فيديو
الأهلي: طوابير التصويت على اللائحة كانت ممتدة حتى كوبري قصر النيل .. فيديو
ترتيب الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي في الصدارة وليفربول وصيفا
أحمد موسى مشيدا بـ كوبري طما: كأنك ماشي في مصر الجديدة .. فيديو
يورجن كلوب يصالح محمد صلاح خلال مباراة تشيلسي بهذه الطريقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟