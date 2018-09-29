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مرأة

فوائد مدهشة لتناول التوت البري والرمان والأفوكادو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:56 م
صدى البلد
علا أحمد
لا يعلم معظمنا الفوائد العديدة لبعض الفواكه والتي تساعد في التصدى للكثير من المشكلات الصحية، وهو ما يجعل معظمنا لا يكترث كثيرا منا لتلك الفوائد الصحية.

فنسلط الضوء على مجموعة من الفواكه التي تحتوي على فوائد عديدة للجسم، وذلك بحسب ما جاء في موقع "بولد سكاى" المعني بأخبار الصحة، والتي يإتي على رأسها الآتي:

التوت البري:
غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم للقلب والذي سوف يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم تحت السيطر، ويمكن شرب 2 أكواب من عصير التوت البري الطازج يوميا خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 40٪.

رمان:
هذه الفاكهة الرائعة غنية في المغذيات النباتية التي من شأنها تحفيز إنتاج أكسيد النتريك وتحسين الدورة الدموية، مما يؤدي بدوره إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

أفوكادو:
الأفوكادو غنية بالدهون الصحية التي سوف تنظم مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية في الاختيار.

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