صدام جديد مرتقب بين محمد صلاح واتحاد الكرة.. فيديو

كشف ابراهيم فايق الاعلامي الرياضي، تفاصيل أزمة متوقعة بين رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري واتحاد الكرة.



وأكد فايق عبر برنامجه "ملعب 9090" عبر اثير "9090"، أن اتحاد الكرة قام بالرد على طلبات عباس بشأن عدم استخدام صور لصلاح من خلال الشركة الراعية للمنتخب.



وتابع، أن اتحاد الكرة أكد على أحقيته باستخدام صورة لاعبي المنتخب بشكل جماعي بدون موافقة صلاح وذلك خلال معسكرات المنتخب فقط.



وأكمل فايق، أن الرد يعني عدم الموافقة على طلبات عباس مما يعني قرب حدوث ازمة جديدة، مطالبا اتحاد الكرة بضرورة اتخاذ القرار السليم وحل تلك الأزمة بسرعة.

