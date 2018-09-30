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أحمد موسى: 715 مليون جنيه أجور عمال القومية للأسمنت بدون إنتاج.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:53 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب
أكد الإعلامى أحمد موسى، أن هناك 48 شركة قطاع أعمال تحقق خسائر إجمالية 8 مليارات جنيه.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" 715 مليون جنيه إجمالى أجور العاملين فى القومية للأسمنت دون إنتاج، موضحا:"متوسط الرواتب 12 ألف جنيه، والحد الأدنى 7 آلاف جنيه، والحد الاقصى يصل إلى 17 ألف جنيه والإنتاج صفر".

وأشار إلى أن خسائر القومية للأسمنت من عام 2013 حتى الآن بلغت 2 مليار و600 مليون جنيه، مضيفا:"شركات الأسمنت فى كل مكان بتكسب إشمعنى القومية للأسمنت".

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