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ثقافة

أمر تكليف .. لأول مرة في أسوان الاثنين

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث إن عرض "أمر تكليف" من إنتاج الفرقة يبدأ جولته الجديدة بمحافظة أسوان ابتداء من الثلاثاء 2 أكتوبر المقبل وحتى 8 من نفس الشهر، في تمام الثامنة مساء على مسرح قصر ثقافة أسوان بالمجان، في إطار مبادرة "مسرح المواجهة" التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة شهر مايو الماضى، بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد تحقيق العرض نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرين خلال فترة عرضه على مسرح السلام بقصر العيني.

يقول المخرج محمد الشرقاوي المشرف على شعبة "مسرح المواجهة والتجوال" إن هذه هي الجولة الثانية لعرض أمر تكليف بالمحافظات، والأولى له بمحافظات الوجه القبلي، حيث يتجه العرض بعدها الى مدينة الأقصر، وذلك بالتوازي مع عرض "ولاد البلد" الذي يعرض أيضا بمدينة بني سويف، ضمن خطة شعبة "مسرح التجوال والمواجهة" لتجوال العروض لشهر أكتوبر، التي سوف يعقبها خطط أخرى لتجوال عروض البيت الفني للمسرح، لتصل العروض المسرحية الاحترافية للقرى والنجوع المصرية.

يذكر أن عرض "أمر تكليف" ضمن مبادرة "أعرف جيشك" التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب، حيث تتضمن المبادرة عدة فعاليات على مدار العام.

عرض "أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، إضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة كريم الحسينى، عزة لبيب، جهاد أبو العينين، أحمد زكريا، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الاحمدى، مدرونا سليم، علي الأصري، تقي عادل، مريم ياسين، موسيقى وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.

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