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رياضة

هاني حتحوت: إيهاب جلال يعود للدوري المصري مدربا لهذا النادي.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:53 م
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي خلفا للجزائري خير الدين مضوي.

وقال حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع علي قناة صدي البلد، إن إيهاب جلال دخل دائرة الترشيحات لتدريب الإسماعيلى بقوة بعد رحيل مضوي.

وتابع أن الإسماعيلي يسعى للتعاقد معه، خاصة أنه متواجد فى القاهرة بعد خروج أهلى طرابس الليبي من البطولة العربية على يد الوداد المغربي.

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