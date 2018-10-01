سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018، فسجل متوسط سعر الدولار نحو 17.8575 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.



وشهدت أسعار اليورو الأوروبي استقرارا طفيفا، حيث سجل نحو20.7272 جنيه للشراء و20.8497 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.2665 جنيه للشراء و23.4029 جنيه.



وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 18.1793 جنيه للشراء و18.2863 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.7044 جنيه للشراء و15.7946 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5995 جنيه للشراء و2.6143 جنيه للبيع.



وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018 ؛ استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.



وسجل الريـال السعودي نحو 4.7616 جنيه للشراء، و4.7879 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.8871 جنيه للشراء، و59.2583 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8618 جنيه للشراء و4.8898 جنيه للبيع.