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المتحدث العسكري: إحباط تهريب 72 كجم هيروين من الاتجاه الجنوبي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
إحباط تهريب 72 كجم
إحباط تهريب 72 كجم من الهيروين
محمد إبراهيم
قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد باستعداد بعض مهربى المواد المخدرة تهريب شحنة مخدرات إلى داخل الأراضى المصرية من الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى قامت عناصر حرس الحدود برصد وتتبع العناصر الإجرامية وإحباط عملية التهريب أثناء محاولة اختراق الحدود الجنوبية.

وأضاف في بيان له أن ذلك أسفر عن ضبط عربة دفع رباعى محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ(72) كجم من مادة الهيروين المخدر.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

يأتي ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لضبط الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة.

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المتحدث العسكري: إحباط تهريب 72 كجم هيروين من الاتجاه الجنوبي

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