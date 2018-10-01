ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير خارجية كازاخستان يمنح سفير مصر وسام الاستحقاق لدوره في دعم علاقات البلدين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:25 م
وزير خارجية كازاخستان
وزير خارجية كازاخستان يكرم السفير المصري
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
منح وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف سفير مصر في أستانا هيثم صلاح وسام وشهادة الاستحقاق والتقدير والتميز؛ تقديرا لما بذله من مجهودات طوال السنوات الأربع التي عمل فيها سفيرا لمصر في أستانا، وكان من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد وزير خارجية كازاخستان بمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وبلاده والتي تمتد منذ زمن بعيد وتتنوع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية بما يعكس قوة تلك العلاقات.

ومن جانبه، أشار السفير هيثم صلاح - في تصريحات صحفية - إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 وأعقبها العديد من الزيارات الوزارية رفيعة المستوى في كافة المجالات، مما كان له أبلغ الأثر في تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، حيث تحظى تلك العلاقة برعاية خاصة من قيادة البلدين.

يُذكر أنه سبق وصدر القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 411 لسنة 2018 المتضمن تعيين السفير هيثم صلاح في ديوان الوزارة وانتهاء خدمة عمله سفيرا لمصر في كازاخستان.

ومن المقرر أن يشارك السفير هيثم صلاح في فاعليات الزيارة الرسمية التي سيقوم بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لكازاخستان خلال الشهر الحالي كأول زيارة له يلتقي خلالها المسئولين الكازاخيين ومع الجاليات الإسلامية والعربية، كما سيشارك في جانب من المؤتمر الدولي للحوار بين أتباع الأديان الذي تنظمه كازاخستان.
وزير خارجية كازاخستان يمنح سفير مصر وسام الاستحقاق لدوره في دعم علاقات البلدين
وزير خارجية كازاخستان يمنح سفير مصر وسام الاستحقاق لدوره في دعم علاقات البلدين

ترشيحاتنا

CNN: قادة العالم سيندمون بسبب ضحكهم على دونالد ترامب.. فيديو

بورصة الدواجن .. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والساسو

برلماني: خصم 40% عند سداد فواتير الكهرباء والمياه المتأخرة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018

مصور العائلة الملكية البريطانية: الأمير هاري أصبح منعزلا منذ زواجه من ميجان

القبض على كوافيرة تعمل بالجونة لنشر صور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة

دفن ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا في مقبرة جماعية قابلة للتوسيع

تصريح صادم من ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مواجهة نابولي

يعالج القلب وينقي الجسم من السموم.. مشروب طبيعي له 8 فوائد

أقباط نيوجيرسي يستقبلون البابا تواضروس بالتصفيق والزغاريد ونشيد بلادي

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..صور

طاهر أبو زيد وسيد عبدالحفيظ يشاركان في وداع صفوت عبدالحليم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..صور

وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى ..صور

الزراعة تشكل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

فيديو

مدير مبادرة القضاء على فيروس سي: سنقضى على المرض فى 7 أشهر.. فيديو
سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو
خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يودي للوفاة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟