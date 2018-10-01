1853 مواطنا خضعوا للكشف المبكر عن فيروس سي بالبحيرة ..فيديو وصور

أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، انتظام العمل فى الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية دون أى شكاوى تعوق سير العمل، مشيرًا إلى استمرار الحملة فى الفترة المسائية حتى التاسعة مساءً.





وأشار " عثمان"، إلى توفير المتطلبات التى تتضمن "أجهزة التحاليل الخلصة بفيروس سى، وأجهزة لقياس الضغط والسكر والسمنة" لتنفيذ الحملة علي أكمل وجه، لافتًا إلى صرف العلاج لمريض الضغط والسكر والسمنة فور اكتشافه من المكان الذى كشف فيه، لافتًا إلى صرف علاج مرض "فيروس سى" فور اكتشافه من المراكز المتخصصة عن البطاقة وتسجيل بيانات المريض.





من جانبه أعلن الدكتور محمد الغنيمى، مدير الإدارة الصحية بايتاى البارود بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة عن قيام 1853 مواطنًا فى الفترة الأولى بإجراء الكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية "فى 36 مركزًا صحيًا من خلال 106 فرق طبية، مشيرًا إلى تكوين فريق عمل من كبار أطباء الإدارة الصحية للمرور يوميا لمتابعة سير الحملة بجميع المراكز الصحية التى تم تخصيصها للحملة.





كانت أولى فعاليات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على مرض "فيروس سى"، والأمراض غير سارية قد انطلقت فى تمام التاسعة صباحًا فى 408 مراكز صحية.