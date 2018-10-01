المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي لـ735.43 مليار جنيه في يوليو الماضي

ارتفع إجمالي نقود الاحتياطي للبنوك إلى 735.43 مليار جنيه في يوليو الماضي إلي 719.003 مليار في الشهر السابق له بفارق 16.43 مليار جنيه، ومقارنة بـ 720.21 مليار جنيه في مايو السابق له بزيادة بلغت 15.22 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم النقد المتداول خارج خزانته بلغ 473.45 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 485.24 مليار جنيه خلال يونيو السابق عليه ومقارنة بـ 470.6 مليار جنيه في مايو 2018.





ووصلت جملة ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي إلى 261.983 مليار جنيه مقابل 233.8 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 249.621 مليار جنيه في مايو 2018.