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رياضة

مانشستر سيتي يخشى الهزيمة الثانية أمام هوفنهايم بدوري الأبطال

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ضيفًا على نظيره هوفنهايم الألماني، اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب "راين نيكار أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخشى الفريق السماوي من تلقي الهزيمة الثانية على التوالي، بعدما خسر مباراته بالجولة الأولى، في مفاجأة غير متوقعة، أمام ليون الفرنسي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الاتحاد".

ويفتقد السيتي لجهود الثنائي كيفين دي بروين الذي عاد للتدريبات أمس، بعد غياب شهر ونصف بسبب الإصابة، بالإضافة إلى بينجامين ميندي.

وودع مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا الماضية، على يد ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في دور ربع النهائي، بنتيجة 5-1 مجموع المبارتين.

وأسفرت القرعة على وقوع مانشستر سيتي وليون، في المجموعة السادسة، بجانب كلًا من هوفنهايم الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ويلتقي اليوم الثلاثاء، يوفنتوس مع يانج بويز، ومانشستر يونايتد مع فالنسيا، وآيك أثينا مع بنفيكا، وبايرن ميونيخ مع أياكس أمستردام، ليون مع شاختار، سسكا موسكو مع ريال مدريد، وروما مع فيكتوريا بلزن، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

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