المقاصة يبدأ استعداداته لمواجهة الجونة بالدورى الممتاز

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة اليوم لاستئناف تدريباته بالملعب الفرعى لدار الدفاع الجوى، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها 7 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.



ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة طلعت يوسف إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة الجونة من أجل العودة سريعا إلى الطريق الصحيح، وتحقيق النتائج الجيدة بعد الهزيمة فى المباراة الماضية أمام الداخلية بهدف دون رد.



ويفقد المقاصة لاعب الوسط صلاح ريكو فى المباراة المقبلة أمام الجونة بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام الداخلية.