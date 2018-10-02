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رئيس القومية للأسمنت: 300 مليون جنيه حجم تعويضات العمال

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الخـطـيب
قال محمد حسين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إنه من الصعب استمرار القومية للأسمنت في ظل نزيف الخسائر، مشيرا إلى أن خسائر القومية للأسمنت أكثر من 2.5 مليار جنيه.

وأضاف «رضوان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن 2057 عاملا بالقومية للأسمنت سيتم تعويضهم بعد تصفية الشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أن 4 مليارات جنيه مديونية القومية للأسمنت، لافتا إلى أن حل القومية للأسمنت إنذار خطر للشركة الخاسرة، وحل الشركة قرار أصيل للجمعية العمومية.

وأشار إلى أن التعويضات تتم وفقا لقانون العمل، موضحا أن 300 مليون جنيه حجم التعويضات لعمال القومية للأسمنت ويمكن زيادتها لـ 650 مليون جنيه، سيتم صرف التعويضات خلال 3 أشهر.

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