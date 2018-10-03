إسرائيل تخطط لإنهاء هذه الصفقة مع حماس

قالت القناة العاشرة الاسرائيلية إن إسرائيل تريد إنهاء صفقة عاجلة مع حركة "حماس" لتبادل الأسرى علي وجه السرعة، لكن دون تقديم تنازلات كبيرة.



وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن حركة حماس تناقش ملفين أساسيين، الأول يتعلق بالتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة، والثاني التوصل لاتفاق لإنهاء صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، وإن أرادت تل أبيب عدم تقديم تنازلات كبيرة، تحسب لحركة حماس أمام المجتمع الدولي.



وأوردت القناة العبرية أن إسرائيل معنية بالتوقيع على صفقة طويلة الأمد، تقضي بتهدئة طويلة في حين ترغب حركة حماس إتمام صفقة منفردة تتعلق بتبادل الأسرى، وتكون معلنة، ويحرر فيها أسرى صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط.



يشار إلى أن حركة حماس تحتجز أربعة من الأسرى الإسرائيليين، منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "الجرف الصامد"، في عام 2014 وهما جنديين، هدار جولدين وأرين شاؤول، ومدنيين، هما إبراهام منغستو، من أصل إثيوبي، وهشام السيد، من أصل عربى.