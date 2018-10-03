تعرف على تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

تستضيف مكتبة الإسكندرية في الثامنة مساء اليوم افتتاح الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وعدد كبير من النجوم وصناع السينما بينهم إلهام شاهين، لبلبة، عفاف شعيب، وفاء عامر، علي عبد الخالق، فيفي عبده، أحمد الفيشاوي وزوجته لحضور تكريم والده الفنان فاروق الفيشاوي.



ومن المقرر أن يتولى تقديم حفل الافتتاح الفنان سامح حسين، إلى جانب وجه جديد من طالبات الاكاديمية البحرية يقدمها المهرجان لتكون الوجه النسائي في تقديم الحفل.



كما يشهد الحفل تقديم عدد من الأغاني للمكرمين ومن أبرزها أغنية عن الفنانة نادية لطفي والتي تحمل الدورة اسمها حيث من المقرر أن يعرض لها خلال الحفل فيديو قامت بتسجيله بعد أن اعتذرت عن الحضور لظروف صحية، كما يعرض خلال حفل الافتتاح أغنية أخرى عن القدس والتي تحمل شعار المهرجان "القدس عربية"، بالإضافة إلى موسيقى الفنان اليوناني العالمي زوربا والتي ستقدم خلال الحفل تحية لدولة اليونان ضيف شرف المهرجان، وكذلك موسيقى فولكلور مغربي تحية لدولة المغرب ضيف شرف المهرجان من الوطن العربي، وأخيرا موسيقى لأهم أفلام شاهين وتقدم على خلفية تتضمن صوره وأعماله السينمائية.



ومن المقرر أن يقدم مخرج الحفل هشام عطوة استعراض مدته 13 دقيقة غناء وموسيقى، يستعرض فيه أهم أفلام المسابقة، بينما يُختتم حفل الافتتاح بأغنية تحمل اسم "بانوراما".