ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تعرف على تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:48 م
صدى البلد
نورا نبيل
تستضيف مكتبة الإسكندرية في الثامنة مساء اليوم افتتاح الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وعدد كبير من النجوم وصناع السينما بينهم إلهام شاهين، لبلبة، عفاف شعيب، وفاء عامر، علي عبد الخالق، فيفي عبده، أحمد الفيشاوي وزوجته لحضور تكريم والده الفنان فاروق الفيشاوي.

ومن المقرر أن يتولى تقديم حفل الافتتاح الفنان سامح حسين، إلى جانب وجه جديد من طالبات الاكاديمية البحرية يقدمها المهرجان لتكون الوجه النسائي في تقديم الحفل.

كما يشهد الحفل تقديم عدد من الأغاني للمكرمين ومن أبرزها أغنية عن الفنانة نادية لطفي والتي تحمل الدورة اسمها حيث من المقرر أن يعرض لها خلال الحفل فيديو قامت بتسجيله بعد أن اعتذرت عن الحضور لظروف صحية، كما يعرض خلال حفل الافتتاح أغنية أخرى عن القدس والتي تحمل شعار المهرجان "القدس عربية"، بالإضافة إلى موسيقى الفنان اليوناني العالمي زوربا والتي ستقدم خلال الحفل تحية لدولة اليونان ضيف شرف المهرجان، وكذلك موسيقى فولكلور مغربي تحية لدولة المغرب ضيف شرف المهرجان من الوطن العربي، وأخيرا موسيقى لأهم أفلام شاهين وتقدم على خلفية تتضمن صوره وأعماله السينمائية.

ومن المقرر أن يقدم مخرج الحفل هشام عطوة استعراض مدته 13 دقيقة غناء وموسيقى، يستعرض فيه أهم أفلام المسابقة، بينما يُختتم حفل الافتتاح بأغنية تحمل اسم "بانوراما".

ترشيحاتنا

السكة الحديد تستجيب لمطلب القومي للإعاقة بتخفيض تذاكر القطارات

إسرائيل تخطط لإنهاء هذه الصفقة مع حماس

بشار الأسد: نعلن نهاية الحرب السورية قريبا

مبروك عطية: لا أمانع دخول التمثيل.. وأريد أجرا مثل عادل إمام.. فيديو

مباراة الزمالك القادمة.. السوبر المصري السعودي أمام الهلال

حجب أغاني ألبوم عمرو دياب كل حياتي بـ يوتيوب مصر.. صور

شاهد.. اللقطة الأولي لدخول صواريخ إس-300 إلى سوريا

خبير فلك يكشف تأثير اقتراب 5 كواكب من الأرض على الأبراج.. فيديو

محمد صلاح يقود ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.. اليوم

اتفاق بين النيابة العامة والاتصالات على تحصيل مخالفات المرور بالبريد

نابولي ضد ليفربول.. محمد صلاح قد يتألق في إيطاليا لهذه الأسباب

ليبرمان: إسرائيل ستهاجم منظومة إس- 300 بسوريا في هذه الحالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أكلك اتحرق.. 5 نصائح لتخطي المشكلة

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

فيديو

بدء نقل وإزالة مقلب القمامة بالشيخ زياد بمغاغة .. فيديو وصور
النعيمي يثمن افتتاح السيسي لأعمال الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
785 مليون يورو من التنمية الفرنسية والاستثمار الأوروبي لمشروعات النقل .. فيديو و صور
نادية حسني تكشف لأول مرة عن زوجها وسر ارتباطها به.. فيديو
نادية حسنى: فضلت كرسى المذيع على لقب الفنانة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟