ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يبذل مجهودات لاستخراج تصريح سفر للسعودية للاعب وسط الفريق

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
ملك موسى
يبذل مسولو نادي الزمالك مجهودات مكثفه لاستخراج تصريح خاص بسفر محمد حسن لاعب وسط الزمالك كونه مهدد بالتخلف عن رحلة الفريق المتوجهه إلى السعودية استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض فى السوبر المصرى السعودى للمنافسة على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يأتي هذا بسبب ارتباط محمد حسن بالدراسة فى الوقت الحالى، وهناك صعوبة فى حصوله على تصريح بالسفر مع الفريق الأبيض، حيث غاب منذ أيام عن رحلة الكويت لملاقاة القادسية فى البطولة العربية.

جدير بالذكر أن بعثة الفريق الابيض تسافر إلى السعودية غدا لخميس لخوض مواجهة الهلال يوم السبت.

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

مقتل عنصر إجرامى وضبط آخر تبادلا إطلاق النار مع الشرطة بطريق القاهرة السويس

فضائح مشاهير الكرة.. رشاوى وتهرب ضريبي واعتداءات جنسية

لو أكلك اتحرق.. 5 نصائح لتخطي المشكلة

مقتل 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش.. تفاصيل

اكتشفي مذيب وطارد طبيعي للبلغم

سعر الريال السعودي بالمصري اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018

رشاد عبده: مصر تتحول لمركز إقليمي عالمي لتصدير الغاز المسال.. فيديو

الصحف الإسبانية تفتح النار على لوبيتيجي بعد سقوط ريال مدريد

وصول جثمان الأنبا بيشوي مطران دمياط إلى دير القديسة دميانة بالبراري

موعد مباراة المصري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

785 مليون يورو من التنمية الفرنسية والاستثمار الأوروبي لمشروعات النقل .. فيديو و صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أكلك اتحرق.. 5 نصائح لتخطي المشكلة

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

فيديو

بدء نقل وإزالة مقلب القمامة بالشيخ زياد بمغاغة .. فيديو وصور
النعيمي يثمن افتتاح السيسي لأعمال الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
785 مليون يورو من التنمية الفرنسية والاستثمار الأوروبي لمشروعات النقل .. فيديو و صور
نادية حسني تكشف لأول مرة عن زوجها وسر ارتباطها به.. فيديو
نادية حسنى: فضلت كرسى المذيع على لقب الفنانة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟