الزمالك يبذل مجهودات لاستخراج تصريح سفر للسعودية للاعب وسط الفريق

يبذل مسولو نادي الزمالك مجهودات مكثفه لاستخراج تصريح خاص بسفر محمد حسن لاعب وسط الزمالك كونه مهدد بالتخلف عن رحلة الفريق المتوجهه إلى السعودية استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض فى السوبر المصرى السعودى للمنافسة على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسى.



يأتي هذا بسبب ارتباط محمد حسن بالدراسة فى الوقت الحالى، وهناك صعوبة فى حصوله على تصريح بالسفر مع الفريق الأبيض، حيث غاب منذ أيام عن رحلة الكويت لملاقاة القادسية فى البطولة العربية.



جدير بالذكر أن بعثة الفريق الابيض تسافر إلى السعودية غدا لخميس لخوض مواجهة الهلال يوم السبت.

