برشلونة يزيد جراح توتنهام بهدف ثان من صاروخية راكيتش ..فيديو

أحرز ايفان راكيتش الهدف الثاني لفريق برشلونة فى شباك توتنهام من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب وايت هارت لين فى الجولة الثانية ضمن منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا .



وجاء هدف برشلونة الثاني فى الدقيقة 28 عن طريق راكيتش من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالعارضة وتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني لفريقة .



وافتتح برشلونة التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق فيليب كوتينيو من تسديدة خارج منطقة الجزاء مستغلا خروج حارس مرمي توتنهام بطريقه خطأ.



ويتصدر برشلونة صدارة المجموعه الثانية برصيد 3 نقاط ، بفارق الاهداف عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني ، بينما جاء توتنهام فى المركز الثالث دون نقاط ، بي إس فى آيندهوفن فى المركز الرابع دون نقاط أيضا .



وتضم المجموعة الثانية ، برشلونة ، إنتر ميلان ، توتنهام، بي إس فى آيندهوفن.