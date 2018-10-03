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رياضة

برشلونة يزيد جراح توتنهام بهدف ثان من صاروخية راكيتش ..فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:40 م
راكيتيش
راكيتيش
حسن العمدة
أحرز ايفان راكيتش الهدف الثاني لفريق برشلونة فى شباك توتنهام من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب وايت هارت لين فى الجولة الثانية ضمن منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

وجاء هدف برشلونة الثاني فى الدقيقة 28 عن طريق راكيتش من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالعارضة وتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني لفريقة .

وافتتح برشلونة التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق فيليب كوتينيو من تسديدة خارج منطقة الجزاء مستغلا خروج حارس مرمي توتنهام بطريقه خطأ.

ويتصدر برشلونة صدارة المجموعه الثانية برصيد 3 نقاط ، بفارق الاهداف عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني ، بينما جاء توتنهام فى المركز الثالث دون نقاط ، بي إس فى آيندهوفن فى المركز الرابع دون نقاط أيضا .

وتضم المجموعة الثانية ، برشلونة ، إنتر ميلان ، توتنهام، بي إس فى آيندهوفن.

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