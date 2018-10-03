نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور

تصدر فريق نابولي الإيطالي، المجموعة الثالثة؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب سان باولو، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





سجل هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض، اللاعب لورنزو إنسيني في الدقيقة الـ90 من زمن المباراة، عقب تمريرة رائعة من كاليخون ليخطف الفريق الإيطالي 3 نقاط غالية أمام منافس قوي .



