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رياضة

نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:03 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد رشاد
تصدر فريق نابولي الإيطالي، المجموعة الثالثة؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب سان باولو، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض، اللاعب لورنزو إنسيني في الدقيقة الـ90 من زمن المباراة، عقب تمريرة رائعة من كاليخون ليخطف الفريق الإيطالي 3 نقاط غالية أمام منافس قوي .

الفوز رفع رصيد نابولي إلى النقطة الرابعة فى صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما احتل ليفربول المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف لصالح باريس سان جيرمان الذي تغلب على النجم الاحمر اليوم بـ6 أهداف مقابل هدف.
نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور
نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور
نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور
نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور
نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور
نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور
نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور

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