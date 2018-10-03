شيحة: المستثمر التركي يبيع أردوغان عشان مصلحته.. فيديو

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، إن مصر هى الدولة الأنسب لضخ الاستثمارات التركية، موضحًا أن المصنعين الأتراك يتمنون الاستثمار فى مصر.





وأضاف خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، الإعلامى أحمد موسى، أن مصر توفر كل التسهيلات للمستثمرين الأتراك لجذبهم بعد ديكتاتورية الرئيس التركى أردوغان.



