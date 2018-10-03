شيحة: المستثمر التركي يبيع أردوغان عشان مصلحته.. فيديو

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، إن مصر هى الدولة الأنسب لضخ الاستثمارات التركية، موضحًا أن المصنعين الأتراك يتمنون الاستثمار فى مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، الإعلامى أحمد موسى، أن مصر توفر كل التسهيلات للمستثمرين الأتراك لجذبهم بعد ديكتاتورية الرئيس التركى أردوغان.
وأشار إلى أن المستثمر التركي من الممكن أن يبيع أردوغان لمصلحتة الشخصية معلقا« المستثمر بيدور على المنفعة الشخصية» وأوضح أن الشعب التركي غير راضى عن سياسة الديكتاتور أردوغان، كشف أن كتلة أردوغان التى تعطية أصواتاً فى الانتخابات هى الفقراء الموجودون فى مقاسى المدن التركية.