طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي

نقدم لكم طريقة عمل فطائر التفاح من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، المذاع على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير فطائر التفاح
نصف كيلو دقيق
1 و نصف ملعقة كبيرة خميرة
كوب سكر
نصف ملعقة قرفة
100 جرام زبدة
2 بيضة
ماء دافيء
زيت للقلي
-للحشو
تفاح أخضر
قرفة
سكر
عصير ليمون
-للوجه
سكر بودرة
بيكان مجروش
عصير ليمون
طريقة تحضير فطائر التفاح
* في العجان الكهربائي يوضع الدقيق مع الخميرة والسكر والقرفة ورشة الملح
* يضاف البيض والزبدة ويعجن جيدا مع إضافة الماء حسب الحاجة
* تعجن جيدا حتى تصيح عجينة طرية ومتماسكة
* تغطى وتترك حتى تخمر
لعمل الحشو فطائر التفاح
* يوضع ىالتفاح المقطع مكعبات صغيرة مع السكر وعصير الليمون والقرفة على النار حتى يتكرمل السكر تترك لتبرد حتى تستخدم في الحشو
* تفرد العجينة وتحشى بحشوة التفاح وتغلق جيدا
* تترك في صينية مرشوشة بالدقيق حتى تخمر مرة أخرى
* تقلى في زيت غزير ساخن
لعمل صوص الوجه
* يخلط السكر البودرة مع عصير الليمون وتوضع في كيس حلواني وتوضع على شكل خطوط على وجه الفطائر
* ترش عليها بيكان مجروش وتقدم باردة
مقادير فطائر التفاح
نصف كيلو دقيق
1 و نصف ملعقة كبيرة خميرة
كوب سكر
نصف ملعقة قرفة
100 جرام زبدة
2 بيضة
ماء دافيء
زيت للقلي
-للحشو
تفاح أخضر
قرفة
سكر
عصير ليمون
-للوجه
سكر بودرة
بيكان مجروش
عصير ليمون
طريقة تحضير فطائر التفاح
* في العجان الكهربائي يوضع الدقيق مع الخميرة والسكر والقرفة ورشة الملح
* يضاف البيض والزبدة ويعجن جيدا مع إضافة الماء حسب الحاجة
* تعجن جيدا حتى تصيح عجينة طرية ومتماسكة
* تغطى وتترك حتى تخمر
لعمل الحشو فطائر التفاح
* يوضع ىالتفاح المقطع مكعبات صغيرة مع السكر وعصير الليمون والقرفة على النار حتى يتكرمل السكر تترك لتبرد حتى تستخدم في الحشو
* تفرد العجينة وتحشى بحشوة التفاح وتغلق جيدا
* تترك في صينية مرشوشة بالدقيق حتى تخمر مرة أخرى
* تقلى في زيت غزير ساخن
لعمل صوص الوجه
* يخلط السكر البودرة مع عصير الليمون وتوضع في كيس حلواني وتوضع على شكل خطوط على وجه الفطائر
* ترش عليها بيكان مجروش وتقدم باردة