ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:47 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة عمل فطائر التفاح من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير فطائر التفاح
نصف كيلو دقيق
1 و نصف ملعقة كبيرة خميرة
كوب سكر
نصف ملعقة قرفة
100 جرام زبدة
2 بيضة
ماء دافيء
زيت للقلي
-للحشو
تفاح أخضر
قرفة
سكر
عصير ليمون

-للوجه
سكر بودرة
بيكان مجروش
عصير ليمون

طريقة تحضير فطائر التفاح
* في العجان الكهربائي يوضع الدقيق مع الخميرة والسكر والقرفة ورشة الملح
* يضاف البيض والزبدة ويعجن جيدا مع إضافة الماء حسب الحاجة
* تعجن جيدا حتى تصيح عجينة طرية ومتماسكة
* تغطى وتترك حتى تخمر

لعمل الحشو فطائر التفاح
* يوضع ىالتفاح المقطع مكعبات صغيرة مع السكر وعصير الليمون والقرفة على النار حتى يتكرمل السكر تترك لتبرد حتى تستخدم في الحشو
* تفرد العجينة وتحشى بحشوة التفاح وتغلق جيدا
* تترك في صينية مرشوشة بالدقيق حتى تخمر مرة أخرى
* تقلى في زيت غزير ساخن

لعمل صوص الوجه
* يخلط السكر البودرة مع عصير الليمون وتوضع في كيس حلواني وتوضع على شكل خطوط على وجه الفطائر
* ترش عليها بيكان مجروش وتقدم باردة

ترشيحاتنا

أنشيلوتي يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة ليفربول ونابولي.. فيديو

التصرف الشرعي لمن نسي ركعة وتذكرها بعد السلام من الصلاة

وادي دجلة يقلب تأخره إلى فوز مثير على طلائع الجيش.. فيديو وصور

احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر بثقافة دمياط

شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

احتفالا بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر.. محافظ كفر الشيخ: حرب العاشر من رمضان أعادت الثقة والعزة والكرامة للجيش المصري.. وتدرس في كبريات المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية

الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور

القابضة الكيماوية: القومية للأسمنت ليست للبيع

وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من مشكلة تساقط الشعر

قريبا.. كبسولات سفر لنقل الركاب تطيح بالطائرات

وزارة الدفاع الروسية: نشر أنظمة جديدة للتعرف على الأجسام الفضائية في 2020

حنان مطاوع تكشف تجربتها بعد عامين من الزواج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية
تحديث الصناعة: جودة المنتج شهادة ضمان تصديره لأي دولة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟