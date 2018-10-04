ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اندونيسيا إلى 1407 أشخاص

أعلن سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث في إندونيسيا، إن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب وسط جزيرة سولاويسي وموجات تسونامي التي شهدتها الجزيرة خلال الأسبوع الماضي قد ارتفعت لألف و407 قتلي .



وأضاف سوتوبو أنه من المرجح أن يرتفع عدد القتلى، إذ تمكنت فرق البحث والإنقاذ الآن من الوصول لكل المناطق المتضررة ومن بينها دونجالا وباريجي موتونج وسيجي، حسبما نقلت صحيفة (جاكرتا جلوب) الإندونيسية.



وأوضح المتحدث -في مؤتمر صحفي- أن "فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن الضحايا و بإمكانهم الآن دخول المزيد من المناطق المتضررة، كما أن شبكات الاتصال أصبحت أفضل رغم عدم تغطية كافة المناطق.



ورغم ذلك لم تحدد الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث بعد عدد الضحايا في ضاحية بيتوبو حيث تم تدمير مئات المنازل بسبب تسييل التربة.



وبحسب الوكالة الوطنية، ارتفع عدد المصابين بجروح خطيرة إلى 2549 مصابا بينما فُقد 113 شخصا وأصبح 70ألفا و821 شخصا بلا مأوى.



وأشارت الوكالة الوطنية إلى أنها تعتقد أن 152 شخصا مازالوا عالقين تحت الأنقاض بينما تم تدمير حوالي 66 ألف منزل في أعقاب الزلزال وموجات تسونامي.





