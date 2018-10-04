صلاح عبد الله: 6 أكتوبر من أعظم الحروب فى تاريخ مصر

احتفل الفنان صلاح عبد الله بذكرى حرب اكتوبر المجيدة، وكتب عبر صفحته الفيس بوك"عيد العبور" .



وتابع " عبد الله " قائلا :" أول مرة أشوف والدي يبكي بشحتفة في ١٠يونيو٦٧م ،كان عندي١٣سنة، وبعد٦سنين ولأول مرة برضو أشوف والدي يرقص ويغني ويهتف باسم مصر".



واضاف : " ٦أكتوبر٧٣، من أعظم الأيام في تاريخ مصر الحديث، اسألكم الفاتحة والدعاء لكل شهداء الوطن".

