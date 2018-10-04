ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صلاح عبد الله: 6 أكتوبر من أعظم الحروب فى تاريخ مصر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
سمر سعد
احتفل الفنان صلاح عبد الله بذكرى حرب اكتوبر المجيدة، وكتب عبر صفحته الفيس بوك"عيد العبور" .

وتابع " عبد الله " قائلا :" أول مرة أشوف والدي يبكي بشحتفة في ١٠يونيو٦٧م ،كان عندي١٣سنة، وبعد٦سنين ولأول مرة برضو أشوف والدي يرقص ويغني ويهتف باسم مصر".

واضاف : " ٦أكتوبر٧٣، من أعظم الأيام في تاريخ مصر الحديث، اسألكم الفاتحة والدعاء لكل شهداء الوطن".

ترشيحاتنا

تل أبيب تسطو على الفن المصري.. مسؤول إسرائيلي: سعيد ببث مسلسل يحيى الفخراني

قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم فى ذكرى انتصارات أكتوبر

المصري يعاود اللعب على ملعبه مجددا محليا بعد توقف 6 سنوات

وزير التعليم: مليار جنيه تكلفة تأليف الكتب الدراسية .. فيديو

الزمالك يستنجد بـ أبو ريدة لحل أزمة خصم الفيفا للنقاط

بعدما فرح جدته.. منى الشاذلي تهديه أكبر شيك حجما

القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل..فيديو

وفاء عامر في الإسكندرية بنفس إطلالة يسرا في الجونة.. صور

وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور: أنصحكم بعدم شراء الكتب الخارجية

أمريكا تؤكد نشر روسيا منظومة صواريخ إس-300 في سوريا

البيت الأبيض يتسلم نتائج التحقيق حول اتهامات مرشح ترامب للمحكمة العليا

استقبال حافل لـ حسن شحاتة بالنمسا .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

فيديو

يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة
القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟