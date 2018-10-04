وزيرتا الصحة والتخطيط تعلنان نتائح مبادرة الرئاسة للقضاء على فيروس سي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تردد 701 ألف و457 مواطنا على مدار 4 ايام منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف على الامراض غير السارية في 9 محافظات تحت شعار" 100 مليون صحة".



وذكرت وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، بغرفة العمليات المركزية الخاصة بالمبادرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن اعلى محافظة سجلت اكثر نسبة مشاركة البحيرة حيث تردد على نقاط الحملة بالمحافظة 160 الفا و36 مواطنًا، تليها القليوبية 157 الفا و 951 مواطنا.



وأشارت وزيرة الصحة والسكان الى أن اليوم الخميس ٤ أكتوبر كان الأعلى إقبالا على مراكز المسح الخاصة بمبادرة الرئيس ١٠٠ مليون صحة، بمعدل ٥ مواطنين لكل ثانية، وكان معدل الاناث الاكثر اقبالًا بنسبة 57% ومعدل مشاركة الذكور 43%، وكانت اعلى معدلات للمشاركة في الفئة العمرية من 26 عاما إلي 45 عاما، كما سجلت أعلى ساعات الاقبال خلال الفترة من 4 الى 7 مساءً.



واشارت وزيرة الصحة والسكان الى أن مراكز المبادرة ستغلق أبوابها يوم الجمعة من كل أسبوع، لعمل حصر دقيق للموارد والمترددين، وسيتم العمل فى الاجازات القومية مثل يوم السبت الموافق 6 اكتوبر، حرصًا على تقديم الخدمة للمواطنين.



من جانبها اوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ان التعاون بين وزارتي التخطيط والصحة مستمر ، حيث يتم ميكنة الخدمات الاساسية بالمستشفيات وعمل ملفات للمرضى إلكترونيًا، معلنة عن انتهاء منظومة ميكنة المواليد والوفيات للعمل بها في وزارة الصحة.



واضافت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن الوزارة وفرت ٣ آلاف تابلت، للحملة القومية للقضاء علي فيروس سي ، وساهمت في إتاحة ٤ آلاف خط ربط مع غرفة المتابعة، فضلًا عن توفير التطبيقات الخاصة بالمبادرة من خلال المعهد القومي للادارة، مشيرة إلي تكاتف جميع مؤسسات الدولة لنجاح المبادرة التي تأتي في إطار بناء المواطن المصري، موجهة الشكر لكل المشاركين وفريق الحملة.



وأعربت هالة السعيد، عن سعادتها، لزيادة الإستثمار في مجال الخدمات الطبية لصالح المواطن المصري، حيث قامت الحكومة باستثمار 21 مليار جنيه فى المجال الصحي، بنسبة زيادة 20% لقطاع الخدمات الصحية، كما اعربت عن سعادتها فى المشاركة فى هذه المبادرة الهامة.



جدير بالذكر أن الحملة القومية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة، تستهدف الوصول إلى أكثر من ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية، خلال 3 مراحل في 7 شهور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالقضاء على فيروس سي؛ لإعلان مصر خالية من فيروس سي بعد عام ونصف العام من انطلاق المسح، كأحد محاور تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.



كما خصصت وزارة الصحة والسكان خطا ساخنا رقم 15335، وموقعا الكترونيا www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات تواجههم للتعامل معها فورًا.