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أخبار العالم

الإنتربول: مسألة اختفاء رئيس المنظمة متروكة للسلطات الفرنسية والصينية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:22 م
الإنتربول
الإنتربول
أ ش أ
أكدت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) إن مسئوليها مطلعين بشأن التقارير الإعلامية المتعلقة بالاختفاء المزعوم لرئيس المنظمة، مينج هونج وي، وأن هذه المسألة متروكة للسلطات ذات الصلة بالموضوع في فرنسا والصين.

ونوهت منظمة إنتربول - في بيان نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الجمعة/ - بأن الأمين العام للانتربول، وليس رئيس المنظمة، هو المعني بمسئولية إدارة العمليات التي تقوم بها الشرطة الدولية، فيما أعلن البيان - في ختامه - أن مقر الأمانة العامة للإنتربول لن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

كان مسئول قضائي في فرنسا، رفض الكشف عن هويته نظرًا لسير التحقيقات الجارية بشأن الاختفاء المزعوم، قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن مينج هونج وي كان قد غادر مقر المنظمة بمدينة /ليون/ الفرنسية ووصل إلى الصين في نهاية سبتمر الماضي، فيما قالت زوجة، مينج هونج وي، إنه لم ترد أي أنباء عن زوجها منذ ذلك الحين.

تجدر الإشارة إلى أن مينج هونج وي (الذي يبلغ من العمر 64 عامًا) قد أُنتخب لتولي منصبه الحالي في نوفمبر عام 2016، ومن المقرر أن تستمر فترة رئاسته للمنظمة الدولية حتى عام 2020.

وشغل مينج هونج وي عدة مناصب أخرى - قبل توليه المنصب الأخير - حيث كان نائب وزير الأمن العام بالصين، كما أنه كان نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومدير المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب بالصين.

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