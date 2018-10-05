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رياضة

مران خفيف لتشكيلة المصري الأساسية أمام فيتا كلوب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
نور عادل - محمد الغزاوي
خضعت مجموعة اللاعبين التي شاركت بشكل أساسي في مباراة أول أمس أمام فيتا كلوب الكونغولي لمران خفيف اشتمل على تدريبات الإحماء وفك العضلات.

بينما خضع ايضًا أساسيو المصري لجلسات التأهيل والاستشفاء تحت اشراف الجهاز الطبي حرصًا على إزالة أي شعور بالارهاق لديهم.

يأتي ذلك على هامش المباراة الودية المقامة حاليًا على الاستاد التي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وفريق الشباب تحت 19 عاما.

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